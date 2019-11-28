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صنعاء - ياسمين الخيامي - البطل الجنوبي جواس يباغت الجميع ويصعق عيدروس الزبيدي وكل قيادات الانتقالي ويعلن وقوفه الى جانب ابناء الشمال ( لن تصدق ماذا قال جواس عن ابناء الشمال )

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