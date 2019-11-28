شكرا لمتابعة خبر عن لا تتناول هذه الاطعمة في المطاعم ابدا خاصة على العشاء ولا تجلبها لافراد عائلتك لأنها ستقضي عليكم جميعا وستذهب بكم الى سرير المستشفى بدلا من سرير المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - لا تتناول هذه الاطعمة في المطاعم ابدا خاصة على العشاء ولا تجلبها لافراد عائلتك لأنها ستقضي عليكم جميعا وستذهب بكم الى سرير المستشفى بدلا من سرير المنزل

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كانت هذه تفاصيل خبر لا تتناول هذه الاطعمة في المطاعم ابدا خاصة على العشاء ولا تجلبها لافراد عائلتك لأنها ستقضي عليكم جميعا وستذهب بكم الى سرير المستشفى بدلا من سرير المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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