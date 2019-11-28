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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد المصير المرعب لأكبر محتال سعودي اطلق على نفسه لقب "إمبراطور" وتجرأ ان ينصب على الملك سلمان وولي عهده وعين نفسه مستشار في الديوان الملكي السعودي

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد المصير المرعب لأكبر محتال سعودي اطلق على نفسه لقب "إمبراطور" وتجرأ ان ينصب على الملك سلمان وولي عهده وعين نفسه مستشار في الديوان الملكي السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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