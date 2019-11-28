عاجل.. القوات المشتركة تكسر هجوماً حوثياً شمال الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

الضالع - الخليج 365

تجددت المواجهات بين القوات المشتركة وجماعة الحوثي في جبهات شمال الضالع ولا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

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وأكدت مصادر ميدانية، أن المواجهات تجددت بين الجانبين على أثر هجوم للحوثيين على مواقع القوات المشتركة في جبهتي باب غلق والفاخر بمديرية قعطبة شمال الضالع.

وأوضحت المصادر، أن مواجهات مماثلة اندلعت بين الجانبين في جبهة الجب عقب تمكن القوات المشتركة من كسر الهجومين في جبهتي باب غلق والفاخر.

وفي الاثناء لا زال دوي القصف المدفعي المتبادل بين الجانبين يسمع دويه إلى مناطق بعيدة من مديريتي قعطبة والضالع.