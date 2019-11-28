الحوثيون يقصفون الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران الاحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة المتوسطة والقناصة.

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وقالت مصادر محلية في حيس إن الأحياء السكنية ومنازل المواطنين تعرضت للإستهداف بالأسلحة المتوسطة الرشاشة منها سلاح 14.5 وسلاح 12.7 بشكل مكثف.

وأكدت المصادر أن مسلحي المليشيات بإطلاق نيران أسلحتها القناصة صوب المواطنين المارة في الطرقات المؤدية إلى حيس ظهر اليوم ، وخلقت حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين.

وتواصل مليشيات الحوثي عمليات قصف واستهداف المدن والأحياء المكتضة بالسكان في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة حيث سقط مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء.