شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الفريق الحكومي بلجنة إعادة الإنتشار يعقد اجتماعا مع "جوها" في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 Advertisements الحديدة - الخليج 365 يعقد، عصر الخميس، الفريق الحكومي بلجنة تنسيق إعادة الإنتشار إجتماعاً ثنائياً مع كبير المراقبين الأممين الجنرال الهندي أبهجيت جوها في العاصمة عدن.

ووفق متابعة "الخليج 365"، وكـرِّس الإجتماع المنعقد لمناقشة الأوضاع في الساحل الغربي بعد أن استهدفت مليشيات الحوثي مدينة المخا بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة قبل أيام. وتقول المصادر، وبسبب قصف مليشيات الحوثي لمقر الفريق الحكومي لإعادة الانتشار في مدينة المخا بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، أقرت لجنة إعادة الإنتشار الأممية برئاسة الجنرال الهندي أبهجيت جوها عقد الإجتماع الثنائي مع الفريق الحكومي في العاصمة عدن.

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