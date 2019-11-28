شكرا لقرائتكم خبر عن نجل عادل إمام في ورطة بعد سرقة خصوصيات دنيا سمير غانم والأخيرة تفاجئ الجميع برد غير متوقع أمام... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المخرج رامي إمام أنه سرق صورة من بروفايل الفنانة دنيا سمير غانم ليضعها على بروفايله الشخصي دون استئدان، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام". ونشر "إمام" الصورة التي حصل عليها من حساب دنيا، وهي للنجم سمير غانم الذي يتصدر فيها غلاف النسخة العربية لمجلة "ڤوج" العالمية، وعلق عليها قائلًا: "أنا أخدت الصورة دي من على البروفايل بتاع دنيا سمير غانم، من غير ما أستأذنها، وحطيتها على البروفايل بتاعي، برضه من غير ما أستأذنها، الصورة دي من على بوستر مجلة "ڤوج أرابيا" اللي اتشرفت بوجود صورة للأستاذ سمير غانم على غلافها". جديد "الخليج 365" Advertisements وتابع رامي: "ومن حلاوة الصورة وجمالها قررت أحطها عندي علشان أتشرف بوجود الأستاذ سمير غانم على البروفايل بتاعي، أستاذ سمير أسطورة الضحك، ربنا يحفظك ويديم عليك نعمة حب الناس وتضحكنا كمان وكمان". وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة: "أنت براحتك يا رامي اعمل اللي أنت عايزه".

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كانت هذه تفاصيل خبر نجل عادل إمام في ورطة بعد سرقة خصوصيات دنيا سمير غانم والأخيرة تفاجئ الجميع برد غير متوقع أمام... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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