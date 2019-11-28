شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن نتائج صادمة لإكتتاب أرامكو في السوق السعودية ... هذا فقط ما تم بيعه حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) التي تدير الاكتتاب لشركة “أرامكو السعودية” – مساء (الأربعاء) – عن نتائج اكتتاب الأفراد. وأوضحت أن عدد المكتتبين الأفراد بلغ 3,717,666 مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 1,017,816,380 سهم والتي تمثل 32,570,124,160 ريال سعودي. جديد الخليج 365: Advertisements وأفادت أن نسبة الاكتتاب عبر قنوات الاكتتاب المتاحة للأفراد كانت 1.60% عبر الهاتف المصرفي، و23.03% عبر الصراف الآلي، و38.08% عبر المصرفية الالكترونية، و37.29% عبر الفروع. يشار إلى أن آخر يوم لاكتتاب الأفراد هو يوم الخميس مطلع شهر ربيع الثاني 1441هـ الموافق 28 نوفمبر 2019م.

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