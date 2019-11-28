شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ناشطة سعودية مشهورة تثير جنون المغردين في ظهور جريئ للغاية من داخل غرفة النوم..شاهد(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن متابعو وجمهور الفنانة السعودية هند القحطاني عن غضبهم وانتقادهم لظهور فنانتهم نجمة وسائل التواصل شبه عارية.
وعبر بعضهم عن صدمة كبيرة، بعد أن نشرت فيديو لها تظهر فيه من غرفة نومها.
جديد الخليج 365:
وتظهر القحطاني في المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مستلقية في السرير وتغطي جسمها بشرشف شفاف، وعبرت عن تعبها، وقالت إنها ترغب بشدة أن تنام بعد يوم متعب قضته في الخارج.
وتتعرض القحطاني لعدد كبير من الانتقادات بسبب تصرفاتها التي يصفها البعض بالمغايرة للمجتمع في المملكة العربية السعودية بشكل عام، لكن البعض يرى فيها تعبيرا عن تحرر الفتاة السعودية، التي تمثل مستقبل المرأة في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر ناشطة سعودية مشهورة تثير جنون المغردين في ظهور جريئ للغاية من داخل غرفة النوم..شاهد(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.