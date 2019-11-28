شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ناشطة سعودية مشهورة تثير جنون المغردين في ظهور جريئ للغاية من داخل غرفة النوم..شاهد(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن متابعو وجمهور الفنانة السعودية هند القحطاني عن غضبهم وانتقادهم لظهور فنانتهم نجمة وسائل التواصل شبه عارية.

وعبر بعضهم عن صدمة كبيرة، بعد أن نشرت فيديو لها تظهر فيه من غرفة نومها.

جديد الخليج 365:

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وتظهر القحطاني في المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مستلقية في السرير وتغطي جسمها بشرشف شفاف، وعبرت عن تعبها، وقالت إنها ترغب بشدة أن تنام بعد يوم متعب قضته في الخارج.

وتتعرض القحطاني لعدد كبير من الانتقادات بسبب تصرفاتها التي يصفها البعض بالمغايرة للمجتمع في المملكة العربية السعودية بشكل عام، لكن البعض يرى فيها تعبيرا عن تحرر الفتاة السعودية، التي تمثل مستقبل المرأة في المملكة.