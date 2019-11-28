شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مجتهد يفجر قنبلة مدوية ويفاجئ الجميع ويكشف عن تحركات "سعودية - أمريكية" نهاية هذا الشهر ستغيير خارطة الحكم في المملكة "شاهد" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف المغرّد “مجتهد” الشهير بموقع “تويتر”، عن ترتيبات تجري في السعودية بأوامرَ أمريكية؛ بهدف لجم محمد بن سلمان.

وقال “مجتهد” في تغريدة بـ”تويتر”: “بأمر أمريكا وبهدف لجم ابن سلمان يجري الترتيب لسلسلة لقاءات يجتمع فيها عدد من (عقلاء) آل سعود في أحد المنتجعات نهاية هذا الشهر بحضور الملك”. جديد الخليج 365: Advertisements وأضاف: “لن يشارك إلا من اطمأن ابن سلمان أنه لا ينوي التخطيط لإزاحته”. وتوقع أن يعلن عن إجازة قصيرة للملك لتبرير اختفائه للمشاركة في هذه اللقاءات. وذكر “مجتهد” في تغريدة ثانية: “كما هو معروف فإن الملك لا يستوعب ما يجري لكن حضوره ضروري لإضفاء شرعية على اللقاءات ونتائجها”. وأضاف: “على كل حال قد يؤدي تسريب هذا الخبر لتأجيله أو إعادة النظر فيه، لكن إذا تم كما خطط له فسيكون في نهاية شهر نوفمبر”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجتهد يفجر قنبلة مدوية ويفاجئ الجميع ويكشف عن تحركات "سعودية - أمريكية" نهاية هذا الشهر ستغيير خارطة الحكم في المملكة "شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.