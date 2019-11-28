عـــاجـــل : الملك سلمان يطيح قبل قليل بمسئول رفيع من الوزن الثقيل من منصبه ويعين هذا الأمير بديل عنه !!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، بتعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز آل مقرن، أمينا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة، وإعفاء أمينها السابق من منصبه.

وجاء الأمر الملكي بإعفاء الأمين السابق طارق بن عبد العزيز الفارس، من منصبه وتعيين آل مقرن محله، مستندا إلى النظام الأساسي للحكم وإلى نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، فيما دعا العاهل السعودي الجهات المختصة لاعتماد الأمر وتنفيذه.



ويحمل الأمير فيصل شهادتي ماجستير الأولى من جامعة هارفارد الأمريكية في التخطيط والإدارة الحضرية، والثانية في العمارة والتصميم الحضري من جامعة كولومبيا الأمريكية، ويدرس الدكتوراه في التخطيط وإدارة المدن والأقاليم في جامعة كاليفورنيا بيركلي.



كما عمل أمين الرياض الجديد، مستشارا عمرانيا في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومستشار تصميم ودراسات عمرانية في شركة "سكيدمور أوينجز ومرييل" الأمريكية، إضافة إلى مناصب أخرى في المجال العمراني.

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