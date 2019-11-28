دعوة من ثقافة تعز لكل المبدعين الراغبين بمشاركة إصداراتهم في معرض الكتاب الثاني ديسمبر 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

دعا مكتب الثقافة بمحافظة تعز، كل المبدعين الراغبين، بمشاركة إصداراتهم في معرض الكتاب الثاني والمزمع إقامته في ديسمبر 2019 أن يتبعوا الخطوات التي أعلنها.



وبحسب مكتب ثقافة تعز، يتم مخاطبة مكتب الثقافة بمذكرة رسمية تتضمن طلب المشاركة في المعرض وتفاصيل الإصدار المشارك وعدد النسخ المشاركة بها ، على ألاّ يقل عدد النسخ المشاركة في معرض الكتاب الثاني عن 100 نسخة.

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ويتم إرفاق 4 نسخ من الإصدار، وإرفاق صورة من الهوية وصورة حديثة ملونة.

وسيقوم مكتب الثقافة بتقديم النسخ وعرضها على لجنة التقييم والإختيار المكونة من ثلاثة مختصين والتي يرأسها الأستاذ القدير نبيل الحكيمي، وبموجب توصية اللجنة سيتم التخاطب مع المشاركين.

ويستمر إستقبال طلبات المشاركة في معرض الكتاب من الخميس 28 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 2019 في مبنى مكتب الثقافة أو عبر التواصل مع الأرقام التالية ( 775423239_738771350)

وقال المكتب نتمنى من كل نجوم ونجمات الإصدارات أن يوافونا بذلك خلال الفترة المحددة ولن يتم قبول أي طلبات للمشاركة في معرض الكتاب الثاني بتعز عقب تاريخ 4 ديسمبر

واختتم بيان المكتب "هذا وبالتوفيق للجميع في تعز الكتاب والثقافة والإبداع والإصدارات البديعة".