شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخدمة المدنية تعلن الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الإستقلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - عدن اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ، ان يوم الأحد القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك بمناسبة الذكرى الـ 52 ليوم الإستقلال الوطني الـ 30 من نوفمبر.

وقالت الوزارة في بيان لها: "استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية وكون الاجازة تصادف يوم السبت فقد تم الإستعاضة عنها باليوم التالي الأحد الموافق 1 ديسمبر2019م". وعبرت الوزارة عن اسمى ايات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإلى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخدمة المدنية تعلن الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الإستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.