الخنبشي والبحسني يدشنان إشهار معهد حضرموت للغات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

دشن نائب رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم احمد الخنبشي ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالمكلا، اليوم إشهار معهد حضرموت للغات التابع لمؤسسة حضرموت للتنمية البشرية.



ويحتوي المعهد على قاعات دراسية مجهزة بتقنيات سمعية وبصرية، ويتميز بتوفير مستويات دراسية مختلفة في جميع اللغات، وتوفير دورات في مجال المحادثة وتحضير التوفل، وصفوف خاصة بالطلبات وكادر تدريسي من ذوي الخبرة، كما يحتوي على مكتبة عامة وأخرى إلكترونية للدارسين، ويقدم دورات في اللغات لطلاب الطب والهندسة ورجال الأعمال والسياحة والتواصل الاجتماعي.

وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة، أعرب نائب رئيس الوزراء الأستاذ سالم الخنبشي عن سعادته بإشهار المعهد التابع لمؤسسة حضرموت للتنمية البشرية، مشيراً إلى أن تميز المعهد واهتمامه ابجميع اللغات يعد تحولاً نوعياً في مسار جودة التعليم والمساقات التي تدرّس فيه.

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وأشاد الخنبشي بالجهود التي تبذلها المؤسسة في ابتعاث آلاف الطلاب للدراسة في أعرق الجامعات على مستوى العالم.

وفي حديثة عبر الانترنت، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية الشيخ المهندس عبدالله أحمد بقشان، أن مجلس أمناء المؤسسة وإدارتها التنفيذية سعت لأن يظهر المعهد على مستوى عالٍ من النموذجية والحداثة، ووفرت لها بيئة مناسبة، وتم عقد شراكات مع معاهد للغات معتمدة في الخارج.

بدورهما أشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور صالح عوض عرم، ومدير المعهد محسن باقطيان، إلى التغير الذي أحدث في المحتوى والبيئة التعلمية للمعهد بهدف إتاحة الفرصة لأبناء حضرموت والطلاب للإتحاق بالجامعات في الخارج متسلحين بمهارات اللغات.

وجرى في الحفل تقديم نماذج من مخرجات المعهد في اللغة الانجليزية.

حضر الحفل أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، ومدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور عبدالباقي الحوثري.