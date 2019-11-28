صحيفة: العلاقات بين الإمارات والسعودية ليست وليدة اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

أبو ظبي الرياض - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، تعكس زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات، عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، ومدى ما وصلت إليه من تلاحم مصيري، بحيث باتا يشكلان صمام أمان للمنطقة في مواجهة التهديدات والمخاطر، بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء.



وذكرت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" أن العلاقات بين الإمارات والسعودية ليست وليدة اليوم، إنما هي ممتدة وعميقة في التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، تعززها روابط القربى والدم والإرث، وقد أكدتها ووثقتها الدماء الإماراتية السعودية التي امتزجت على أرض اليمن دفاعاً عن وحدته وعروبته، ودفاعاً عن الشرعية وضرب القوى الظلامية والإرهابية التي تعمل على التخريب والتآمر، وتهديد أمن المنطقة.

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وأوضحت أن هذه الزيارة تأخذ أهميتها وأبعادها مما تحقق من إنجازات فتحت آفاقاً رحبة لتعميق العلاقات على المستويات كافة وفي مختلف الميادين، مع تشكيل اللجنة العليا المشتركة عام 2014 التي تتولى تنفيذ الرؤى الاستراتيجية المشتركة لقيادة البلدين، بما يعود بالخير على شعبي البلدين ويدعم مسيرة العمل الخليجي العربي المشترك، تنموياً واقتصادياً وأمنياً وعسكرياً، من خلال استراتيجية مشتركة للتكامل بين البلدين أطلق عليها " استراتيجية العزم ".

وتابعت تدرك الإمارات والسعودية أننا نعيش في عالم مضطرب، وفي منطقة غير مستقرة تواجه الكثير من التحديات والأطماع، وفي وطن عربي تحيط به المخاطر والتهديدات، وسط عواصف داخلية وتهديدات إرهابية ما زالت تشكل تهديداً وجودياً لوحدة العديد من الدول واستقرارها، لذا فإن وحدة الهدف الذي يجمعهما وإدراكهما لهذه المخاطر والتهديدات من منطلق تعاونهما الاستراتيجي ووقوفهما معاً في خندق واحد يوفر القدرة على المواجهة والانتصار وإبعاد شبح الفوضى، وتحقيق الطمأنينة والاستقرار لشعوب المنطقة.

وأضافت لعل الكلمات المقتضبة التي صدرت عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، تلخص إلى حد بعيد العلاقات بين الإمارات والسعودية، وتحدد معانيها وقيمتها ودورها بقوله إن "العلاقات الإماراتية السعودية عميقة، تستند إلى قاعدة صلبة من التفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصير المشترك". وتعكس زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، وغيرها من الزيارات المشتركة لقادة البلدين عمق العلاقات، والسعي الدؤوب لتطويرها، انطلاقاً من فهم مشترك لأهمية البلدين ودورهما.

وذكرت أنه يمكن القول، استناداً إلى العلاقات التاريخية بين البلدين وما تم تحقيقه من إنجازات بينهما في مختلف الميادين والقطاعات، وخصوصاً ما أنجز على صعيد وحدة الدم في اليمن، بأن الإمارات والسعودية باتا من حيث التكامل والرؤى الاستراتيجية بلداً واحداً بكل ما في الكلمة من معنى.

واختتمت "الخليج" افتتاحيتها بقولها " أهلاً وسهلاً بولي عهد السعودية محمد بن سلمان في دارك وبين أهلك.. حللت أهلاً ونزلت سهلاً ".