الحديدة.. الحوثية تقصف مواقع المشتركة في الفازة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 واصلت المليشيات الحوثية الموالية لإيران سلسلة انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بإستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية في الفازة إن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل عنيف. وذكرت المصادر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 والأسلحة من عيار 12.7 على مواقع اخرى شرق المنطقة. وأشارت المصادر أن عناصر المليشيات قامت بإطلاق النار على جنود القوات المشتركة بالأسلحة القناصة في ساعات الظهيرة من يومنا هذا الخميس وتواصل مليشيات الحوثي الموالية لإيران استهداف وقصف مواقع متفرقة للقوات المشتركة في الحديدة مسجلة آلاف الخروقات والإنتهاكات اليومية للهدنة الأممية منذ بدء سريانها في أواخر العام الماضي.

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