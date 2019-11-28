قيادة محور تعز تقر إتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يستهدفون الجيش 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

أقرت قيادة محور تعز، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يستهدفون الجيش.



وفي التفاصيل، عقد في قيادة محور تعز اليوم الخميس، اجتماعا ضم الأجهزة الأمنية، برئاسة نائب رئيس اللجنة الامنية قائد المحور، اللواء الركن خالد قاسم فاضل.

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وناقش الاجتماع مجمل القضايا الامنية ودور أجهزة الضبط القضائي في متابعة القضايا وحلها. وأقر الاجتماع البدء بإجراءات رفع دعوي قضائية ضد من يسيؤون للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد قائد محور تعز على أن المعركة اليوم معركة مصيرية، تتطلب من الجميع تظافر الجهود وتوحيد الصفوف ضد من يتربص بالمدينة وأبنائها،

مؤكدا أن العدو لكل اليمنيين جميعا مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية.

حضر الاجتماع رئيس اركان المحور ورئيس شعبة الاستخبارات ورئيس نيابة تعز القاضي عبد الواحد منصور .