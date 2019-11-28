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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور .. محور تعز يُقر عقد مؤتمره السنوي وخطة التدريب للعام القادم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
تعز - الخليج 365
أقّرت قيادة محور تعز العسكري، عقد المؤتمر السنوي قبل نهاية العام التدريبي الحالي، وتجهيز التقارير اللازمة لمناقشتها في المؤتمر.
جاء ذلك خلال اجتماعاً موسعاً برئاسة قائد المحور قائد اللواء 45 مشاه، اللواء الركن خالد فاضل، ضم رؤساء الشُعب العسكرية في قيادة المحور.
وفي بداية الاجتماع رحب قائد المحور بالحضور، مستعرضا أهمية التدريب، والانضباط في الدوام والعمل بروح الفريق الواحد وروح معنويه عالية،
مؤكداً على أهمية التدريب والتأهيل، وموجهاً بعقد المؤتمر السنوي قبل نهاية العام التدريبي الحالي وتجهيز التقارير اللازمة مناقشتها في المؤتمر.
واستعرض الاجتماع تقييم خطة التدريب القتالي والعملياتي، والاعداد المعنوي للعام المنصرم، وكذلك إعداد خطة التدريب القتالي والعملياتي والمعنوي للعام القادم.
كما وجه باستكمال إعداد خطط التدريب القتالي والعملياتي والمعنوي، لجميع الشعب والوحدات، قبل نهاية العام التدريبي الحالي.
وخلال الاجتماع اشار رئيس أركان المحور العميد عبد العزيز المجيدي، إلى أهمية عقد المؤتمر السنوي، وضرورة الاسراع بتجهيز خطط العام القادم، وتفعيل المركز التدريبي.
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