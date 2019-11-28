"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

صنعاء - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة، للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 28/11/2019 حتى الساعة 16:00 تاريخ 29/11/2019م.



ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن الطقس في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى مع طقس صحو الى غائم جزئياً على اجزاء من المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية، كما تتشكل الشابورة المائية أو الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات ( تعز، اب، المحويت، حجة، و ريمه).

أما المناطق الصحراوية، طقس صحو الى غائم جزئياً مع تشكل السحب المنخفضة الممطرة المتفرقة على اجزاء منها، والرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 05 إلى 15 عقدة.

وفي المناطق الساحلية وخصوصا السواحل الغربية، طقس صحو الى غائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 الى 20 عقدة مثيرة للاتربة والرمال.

Advertisements

وفي السواحل الجنوبية والشرقية، طقس غائم جزئيا وهطول أمطار متفرقة على الشريط الساحلي الشرقي والجنوبي والمناطق الداخلية منها، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 08 إلى 20 عقدة على خليج عدن وباب المندب، ومن 5 الى 15 عقدة على الشريط الساحلي الشرقي.

وبشأن ارخبيل سقطرى، ذكر المركز قائلا "طقس غائم جزئياً الى غائم مع هطول أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها مابين 08 إلى 20 عقدة".

ونبه المركز الوطني الاخوة المواطنين

في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة أثناء الليل و الصباح الباكر.

كما حذر سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات ( تعز، اب، المحويت، حجة، وريمه)من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب، والصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب من شدة الرياح واضطراب البحر وأرتفاع الموج.