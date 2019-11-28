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عدن - ياسمين التهامي - انشاء مشروع عملاق داخل صنعاء...الاول من نوعه جماعة الحوثي تفاجئ الجميع

ناقش وزير النقل الحوثي زكريا الشامي، يوم الثلاثاء، مع محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، سبل تعزيز التنسيق بين الوزارة والمحافظة في مجال النقل البري.

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية إنشاء ميناء بري جاف بمحافظة صنعاء بالتعاون مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة.

جديد اب برس :

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وأكد وزير النقل أهمية تعزيز التعاون بما يخدم المصلحة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين من الرسوم التي يتم تحصيلها من مالكي وسائل النقل بطريق غير مشروعة في الجولات والنقاط يوميا.

ونفى علاقة وزارة النقل والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بالرسوم التي يتم تحصيلها .. مؤكدا أن التنسيق بين قيادتي الوزارة والمحافظة سيعزز أداء النقل البري والحد من محاربة الفساد ورفد خزينة الدولة بإلايرادات.

وأشار الوزير الشامي إلى استعداد الوزارة وهيئة تنظيم شؤون النقل البري التعاون بوضع خطط ودراسات لإنشاء ميناء بري جاف بالمحافظة .. مبينا أن إنشاء الميناء من الأولويات التي تم وضعها في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في مرحلتها الأولى.

من جانبه أكد محافظ صنعاء أهمية إنشاء ميناء بري جاف بما يكفل النهوض بالنقل البري وتنظيم شؤونه بطرق قانونية.

وأبدى استعداد المحافظة للتعاون مع وزارة النقل لتطوير عمل النقل البري ومحاربة الفساد ومنها ما يخص مسألة التحصيلات والرسوم غير القانونية.

حضر الاجتماع رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية الكابتن محمد إسحاق ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي ومستشار المحافظ عبدالله المرتضى ومدير مكتب النقل بالمحافظة مجاهد الغادر.