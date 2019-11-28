شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلان مهم من مندوب محور تعز بشأن مرتبات سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 تعز - الخليج 365 أعلن العقيد فؤاد شمسان، مندوب محور تعز، بأن على جميع ضباط وصف ضباط وجنود محور تعز المقيدين على كشوفات الحالات التوجه إلى جميع فروع الكريمي لإستلام مرتباتهم لشهر سبتمبر /2019م.

Advertisements وبحسب العقيد شمسان، فإنه إبتداءً من يومنا هذا الخميس الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م بدأ الإرسال. وبين أنه "سيستمر الإرسال حتى إستكمال العدد كامل ونظراً لوجود خلل في نظام المراسله لن تصلكم رسائل إلى هواتفكم من مصرف الكريمي كما هي العاده دائماً". وتابع "لذلك عليكم سرعة التوجه إلى أقرب فرع مصرف للكريمي لإستلام رواتبكم وعدم إنتظار رسائل الإشعار للتوجه. ونتمنى للجميع التوفيق والعافيه".

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