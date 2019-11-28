ورد الآن: أمر ملكي صادم للملك سلمان يطيح بهذا الامير الكبير من منصبة ويطالب الحرس الملكي بمنعة من دخول القصر "لن تصدق من هو "

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، بتعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز آل مقرن، أمينا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة، وإعفاء أمينها السابق طارق بن عبد العزيز الفارس من منصبه .

و دعا الملك السعودي الجهات المختصة لاعتماد الأمر وتنفيذه. جديد الخليج 365: Advertisements عمل أمين الرياض الجديد، مستشارا عمرانيا في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومستشار تصميم ودراسات عمرانية في شركة "سكيدمور أوينجز ومرييل" الأمريكية، إضافة إلى مناصب أخرى في المجال العمراني.

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