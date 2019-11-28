شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تُسعد ’’عبدالملك الحوثي‘‘ بهذا الخبر والأخير يفاجئ الجميع بهذا الرد (تفاصيل جديدة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - علقت المليشيات الحوثية في اليمن على إعلان التحالف العربي إطلاق سراح 200 من أسراها.

حيث رحبت بإعلان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية، بإطلاق سراح 200 من أسراها.

جديد الخليج 365:

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وقال ما يسمى رئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، على حسابه في "تويتر"، "نرحب بالخطوة التي أعلنها التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفاؤه اليوم وندعوهم إلى إيقاف التعذيب والتعسفات حتى إخراج جميع الأسرى والمحتجزين لدى التحالف".

ودعا الحوثي جماعته إلى "ترتيب استقبال جماهيري لهؤلاء الأبطال عند وصولهم إلى أرض الوطن الغالي إن شاء الله".

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، في وقت سابق بأن القوات قررت إطلاق سراح مئات الأسرى من أسرى "الميليشيا الحوثية"؛ وذلك بحسب صحيفة "المدينة".

وقال المالكي "إنه انطلاقاً من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن، والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول".