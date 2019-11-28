المجتمع الدولي يرحب باللقاء الأخير بين الرئيس الصومالي والقادة السابقين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 رحب شركاء الصومال الدوليون بالاجتماع الأخير بين الرئيس محمد عبد الله محمد فرماجو والرئيسين السابقين ، حسن شيخ محمود والشيخ شريف ، الذي ناقش أولويات الصومال وأهمية الحفاظ على حيز سياسي مفتوح.

ورحبوا أيضا بالمشاورات التي جرت بين الرئيس فرماجو وأكثر من 50 حزباً سياسياً ، كخطوة إيجابية لتشجيع الحوار الشامل قبل انتخابات "الفرد الواحد" لعام 2020 وجاء بيان من شركاء الصومال الدوليون: " نشجع على مزيد من المشاركة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان حوار شامل بهدف التوصل إلى توافق واسع في الآراء بشأن انتخابات سلمية وحرة ونزيهة وشفافة"

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