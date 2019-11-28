شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تستهدف مواقع المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 Advertisements الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي، مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة لقصف بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة بشكل عنيف.

مصادر عسكرية ميدانية في الدريهمي ذكرت بأن مليشيات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية الهاون عيار 120 وعيار 82 وقذائف B10 على مواقع القوات المشتركة شرق المديرية ، واستهدفتها بسلاح 12.7 بشكل مكثف. وأفادت المصادر أن المليشيات كثفت قصف مواقع القوات المشتركة شمال المديرية عصر اليوم بقذائف مدفعية الدبابات ، واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة وبالأسلحة القناصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تستهدف مواقع المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.