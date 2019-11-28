شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. وساطة توقف المواجهات بين الجيش ومسلحين قبليين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وذكرت المصادر، أن وساطة قبلية تمكنت من رفع المسلحين الذين يهاجمون مواقع الجيش، وسحبتهم من مواقع الاشتباكات.
وأضافت المصادر أن اجتماعا طارئا لقبائل "عبيدة" سيعقد الليلة لتدارس المشكلة والبحث عن حلول لها.
وبحسب المصادر، سيبحث الاجتماع حماية الخط الدولي وحماية منافذ مديرية الوادي من دخول أي عصابات تخريبية تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما شهد الخط الدولي تحركا جزئيا للسيارات التي تكدست على جانبي الخط منذ بدء الاشتباكات.
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