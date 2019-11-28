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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء يناقش ترتيبات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
عقد اليوم لقاء تشاوري في العاصمة عدن برئاسة المدير التنفيذي لصندوق رعاية تأهيل المعاقين محمد الشاعري، ورؤساء الاتحادات والجمعيات بعدن .
وناقش اللقاء الترتيبات الخاصة بالاحتفال باليوم العالمي والعربي لذوي الاحتياجات الخاصة واللذان يصادفان يومي 3 ،و13 من ديسمبر في كل عام.
وتطرق اللقاء إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الصندوق والجمعيات في أداء مهامها وتحسين الخدمات المقدمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدد الشاعري، على العمل بروح الفريق الواحد والمساهمة بنجاح الحفل لما يليق بهذه المناسبتين .. مؤكدا استعداد الصندوق لتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجههم وتوفير الدعم اللازم لهم.
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