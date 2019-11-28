البحسني يكرم الشخصيات التي أسهمت في إعادة تشغيل مطار الريان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

الخليج 365

كرّم محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم بالمكلا، الشخصيات والجهات التي أسهمت بفعالية في إعادة تشغيل مطار الريان الدولي .



وشمل التكريم، نائب رئيس الوزراء سالم أحمد الخنبشي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، ومدير عام مطار الريان الدولي المهندس انيس باصويطين، ومدير عام شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري، وشركة رويال كلوك المنفذة لمشروع الصالات الجديدة وتسلم الدرع نيابة عن الشركة صالح بن كردوس.

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وأكد المحافظ أن التكريم يأتي نظير اسهامهم في اعادة العمل في تشغيل مطار الريان الدولي الذي جرى تدشينه يوم أمس الأربعاء.

وقال محافظ حضرموت أن هذا التكريم رمزي لكنه يحمل دلالات كبيرة، ويأتي في سياق العرفان لكل الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من أجل أن يعود العمل من جديد في مطار الريان، متقدماً بالشكر الجزيل لكل من أسهم في إنجاز هذا المشروع الحيوي المهم.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة إمكانية إدخال شركات طيران جديدة للخدمة ، بهدف تطوير الحركة الملاحية وخلق فرص للتنافس بين شركات الطيران لخدمة الراغبين بالسفر.