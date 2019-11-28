شكرا لقرائتكم خبر عن يعلنون ولائهم للرئيس هادي ... قيادات عسكرية تستقيل في محور عتق “الأسماء” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن عدد من العسكريين بينهم ضباط في كتيبة سلمان وقوات التدخل السريع استقالاتهم من العمل العسكري بمحور عتق يوم الأربعاء.

وقال الضباط أنهم قدموا استقالاتهم من العمل الميداني احتجاجا على عمليات تهميش تعرضوا لها.

جديد "الخليج 365"

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واشاروا إلى ان سبب ذلك عدم توفر الامكانيات الخاصة بالقوة من قبل قيادة المحور.

واصدروا توضيحا جاء فيه :” توضيح حول انشقاق قيادات كتيبة الملك سلمان وقوات التدخل السريع نؤكد نحن الرائد عادل ناصر بطم قايد المعسكر وقائد كتيبة الملك سلمان

والملازم احمد عبدربه حديج ( لشقم ) قايد قوات التدخل السريع تقديم استقالتنا من محور عتق نحن وجميع الافراد التابعين للقوه حيث عددهم اكثر من ٢٠٠ فرد.

وذالك بسبب تخاذل قيادة محور عتق في توفير إمكانيات للأفراد.

ونؤكد اننا لا نتبع اي طرف سياسي ولا مكون ونحن تحت شرعية الرائيس عبدربه منصور هادي ولا توجد لنا اي أهداف اخرى مثلما يروج لها من قبل البعض