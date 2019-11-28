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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا للتو ..ضباط وجنود محورعتق العسكري يصدرون قبل قليل البيان رقم ( 1) والخبر ينزل كالصاعقة على راس عيدروس الزبيدي ويزلزل الارض من تحت اقدامه

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