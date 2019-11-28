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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جميح: العراق يمزق عمامة الولي الفقيه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
أشاد الكاتب والمحلل السياسي اليمني، محمد جميح، بما يقوم به المتظاهرون في العراق.
وكتب جميح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: البارحة، أحرق المتظاهرون العراقيون بالنجف قنصلية نظام الملالي الإيراني في عراق الرافدين.
وأضاف جميح: العراق يمزق عباءة الولي الفقيه. العراق جمجمة العرب، وهو أكبر من أن تلتف على رأسه عمامة معصوبة على رأس أفعى.
ولفت إلى أن جنوب العراق، مهد ثورة العشرين ضد البريطانيين، وجنوب العراق مهد ثورة أكتوبر ضد إيران.
وتشهد معظم المدن العراقية تظاهرات حاشدة ضد تردي الوضع المعيشي وتدخلات إيران.
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