أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الخميس .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز العناوين للفترة الصباحية من يومنا هذا الخميس الموافق 28 نوفمبر 2019، وهي كالتالي:

تجدد الاشتباكات بين مليشيا الإخوان وقبائل عبيدة في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/437969/ الهلال الأحمر الإماراتي يعيد تأهيل مدرسة سعد بن عباد بتعز https://www.elyamnelaraby.com/437977/ إحباط استحداثات عسكرية حوثية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/437988 ترقبوا.. حوار خاص لــ "الخليج 365" مع "فضل الجعدي" مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة الانتقالي https://www.elyamnelaraby.com/437999 عدن .. النيابة تستدعي رئيس تحرير عدن تايم على خلفية الكشف عن فساد صادم https://www.elyamnelaraby.com/438012/ إندلاع إشتباكات عنيفة في مطار صنعاء بين أجنحة الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/438013/ صعدة.. قصف مدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح https://www.elyamnelaraby.com/438016/ دراسة حديثة: محافظة ذمار وصلت إلى حد الخطر المائي https://www.elyamnelaraby.com/438030/ Advertisements ناشطة سياسية تكشف لــ"الخليج 365" ما وراء امتناع مليشيا الحوثي الانقلابية عن استقبال "غريفيث" https://www.elyamnelaraby.com/438035/ الزبيدي : أعداء التحالف العربي سيضعون العقبات لإفشال إتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/438036 مليشيا الحوثي تقتحم منزل مواطن في حجة بعد منشور على فيسبوك https://www.elyamnelaraby.com/438049/ مليشيا الحوثي تختطف عددا من طلاب جامعة صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/438070 محلل سياسي يكشف لــ "الخليج 365" التواطؤ الذي وصلت له الأمم المتحدة مع مليشيا الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/438088/ تحركات حوثية جديدة تهدد بفشل إتفاق ستوكهولم https://www.elyamnelaraby.com/438018/ صنعاء.. نقابة بائعي اللحوم والمواشي تعلن البدء في إضراب مفتوح بسبب الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/438021/ شاهد .. الفريق الهندسي السعودي يواصل تقييم إحتياجات مطار عدن الدولي https://www.elyamnelaraby.com/438024 شاهد .. حملة واسعة في عدن لإزالة البناء العشوائي على المحطات وفوق مسار الكابلات https://www.elyamnelaraby.com/438026/

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