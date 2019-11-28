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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. إعادة فتح طريق دولي بعد مواجهات عنيفة بين الجيش ومسلحين قبليين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ مأرب
أكد مصدر عسكري بالمنطقة الثالثة نجاح الحملة الأمنية في فتح الطريق الدولي "مارب -حضرموت" عقب اشتباكات عنيفة بين الجيش وعناصر "قبلية" بمنطقة العرقين في مارب.
وأكد المصد مقتل 3 جنود وإصابة 8 بينهم مدنيون إثر محاولة عناصر قبلية إقامة حواجز ومتارس قرب موقع عسكري على الخط العام وإطلاق النار على إحدى الدوريات.
ولفت المصدر إلى أن الحملة العسكرية لا تستهدف قبيلة بعينها وأن هدفها إنهاء التقطعات تأكيدا لحرص الجيش على تأمين الطريق العام ووضع حد لتقطعات الخارجين عن القانون، على حد وصفه
وأشار المصدر إلى أن قبيلة عبيدة وكافة قبائل مارب تنبذ التقطعات وتقف بجانب الدولة لتثبيت الأمن بكل طرق ومناطق المحافظة.
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