مليشيا الحوثي تختطف عددا من طلاب جامعة صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نفذت مليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين حملة اختطافات في صفوف طلاب وطالبات جامعة صنعاء، وعدد من المدنيين في مختلف المحافظات في إطار مخاوفها من تحركات شعبية.



وقالت مصادر طلابية في صنعاء "إن المليشيا اعتقلت عشرات الطلاب في الجامعة بتهمة تشكيل تكتل طلابي مناهض للتدخل الإيراني وفضح فساد المليشيا، ورفض سياسة التجويع التي تمارس ضد الشعب". بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ".

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وذكرت المصادر "بأن المليشيا اقتحمت كليات التجارة والآداب والتربية والإعلام، واعتقلت عدداً من الطلاب"

وأكدت المصادر "أن المليشيا وضعت طلاباً آخرين تحت الرقابة، وتقوم بالتجسس عليهم ومراقبة تحركاتهم ولقاءاتهم بعد أن جندت عدداً من زملائهم الموالين للحوثي للقيام بهذه المهمات والوشاية بأي طالب يتحدث عن هذا التكتل".

واختطفت الميلشيات الثلاثاء الماضي طلاب من كلية التجارة بقسم المحاسبة كانوا في اجتماع لمناقشة آلية إعداد بحوث مشتركة وتقسيم المهام والتكاليف بينهم بعدما وشى بهم أحد زملائهم بأنهم يتحدثون عن تكتل رافض للحوثيين.

ودهمت عناصر نسائية حوثية مدعومة بعدد من المسلحين أمس الأول منزل المواطنة إيمان البشيري وسط صنعاء واقتادتها إلى جهة مجهولة، كما اختطفت مواطن وزوجته في شارع تعز بالعاصمة صنعاء.