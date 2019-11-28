شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ايران تفاجئ الجميع بأول رد على اقتحام واحراق قنصليتها في النجف ...وهذا ماحدث قبل قليل للسفير... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبلغت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير العراقي لدى طهران، رسميا احتجاجها الشديد على الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في النجف.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الخميس: "ندعو الحكومة العراقية إلى التعامل بمسؤولية وحسم وبشكل مؤثر مع المتسببين بالهجوم على القنصلية الإيرانية في النجف الأشرف وتخريبها.

وأعرب موسوي عن إدانة طهران للهجوم على القنصلية، داعيا الحكومة العراقية "للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في حماية الدبلوماسيين الإيرانيين والأماكن الدبلوماسية الإيرانية في العراق".

المصدر: RT