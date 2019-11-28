شكرا لقرائتكم خبر عن سكان هذه المدينة السعودية يفاجئون بصرخات مرعبة لسيدة سعودية .. وعند اقتحامهم الشقة كانت المفاجأة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق أحد المارة بأحد شوارع الطائف، مقطع فيديو، لعمارة سكنية يخرج منها صوت امرأة تستغيث وتطلب المساعدة لتخليصها من يد زوجها الذي يعنفها باستمرار.

وأوضح موثق المقطع، أن هذه السيدة تستغيث وتصرخ من شدة الضرب الذي تتعرض له بشكل شبه يومي.

جديد "الخليج 365"

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وطالب متداولو المقطع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة بفتح تحقيق في الواقعة وإلقاء القبض على الزوج