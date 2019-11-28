شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الملك سلمان يفاجئ الجميع ويطيح بهذا الامير الكبير من منصبة ويطالب الحرس الملكي بمنعة من دخول... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - و دعا الملك السعودي الجهات المختصة لاعتماد الأمر وتنفيذه. جديد "الخليج 365" Advertisements عمل أمين الرياض الجديد، مستشارا عمرانيا في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومستشار تصميم ودراسات عمرانية في شركة "سكيدمور أوينجز ومرييل" الأمريكية، إضافة إلى مناصب أخرى في المجال العمراني.

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