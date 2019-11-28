شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تفاجئ الجميع وتصدر تحذير للمواطنين في المناطق الشمالية "الحدود العراقية - السعودية"... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه متقدم لمنطقة الحدود الشمالية ” طريف – عرعر – رفحاء – العويقيلة “. وحذرت الهيئة في التنبيه من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية. جديد "الخليج 365" Advertisements وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه في تمام الساعة 23:55 اليوم الأربعاء.

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