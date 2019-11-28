شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة كويتية تتهم الضابط بإغتصابها وعند مشاهدة فيديو الواقعة كانت الصدمة .."شاهد الفيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إتهمت فتاة كويتية ضابط كويتي بإغتصابها تحت القوة وبدون رضاها، وهي حبيسة لا حول لها ولا قوة، الامر الذي وصل إلى التحفظ على الابط وفتح تحقيق في الموضوع.

الفيديو الذي تم الكشف عنه كان صادما للكل، حيث تم إكتشاف ما حدث في الواقعة بالضبط.

جديد "الخليج 365"

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وتم فحص كاميرات المراقبة التي أكدت أن هناك 3 من رجال الأمن دخلوا النظارة معا وخرجوا معا، دون أن توثّق أي شيء داخل نظارة النساء لعدم وجود كاميرا داخل النظارة المخصصة للنساء حسبما تقتضي الأنظمة.

وقال الضابط إنه كان برفقة عسكريين آخرين دخلا النظارة بعد ان حاولت الموقوفة الانتحار شنقاً.وفقاً لصحيفة “الأنباء” المحلية