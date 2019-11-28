شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مواطن سعودي يعثر على هذا الشيء في احد شوارع مكة والرعب يصيب المواطنين ..."شاهد الفيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مواطن لحظة عثوره على طفلة رضيعة بعمر أيام، ملقاه على الأرض في حي الزاهر بمكة المكرمة. جديد "الخليج 365" Advertisements وانفعل المواطن على والداي الطفلة الرضيعة، بسبب إلقاءها في الشارع، وتجردهم من انسانيتهم. ودعا المواطن عليهما قائلا: أسال الله أن ينتقم لكي عاجلاً غير أجلاً، أسأل الله أن ينتقم لكي مثل ما رموكي أن الله يرميهم في مصيبة ويرد كيدهم في نحرهم

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