شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف حدث ذلك...الإطاحة بمواطن دهس آخر بالطائف قبل 43 عام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجحت إدارة المرور بمحافظة الطائف من ضبط مجرم اركب حادث دهس قبل 43 عام وظل هارباً طوال تلك الفترة . وفي التفاصيل فقد وردت معلومات لإدارة مرور الطائف عن الجاني ” مواطن “وتم تتبعها وتقرر توقيفه نظاماً إذ اعترف الجاني بجريمته التي قام بها عام 1398 هـ حينما دهس بمركبته مواطن آخر . جديد "الخليج 365" Advertisements وكان ذوو الضحية قد أقاموا دعوى قضائية ولم ييأسوا من ملاحقة الجاني طوال تلك الفترة ، حتى سقط المجرم الذي أصبح “سبعيني” في قبضة رجال المرور .

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