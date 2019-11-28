- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: مندوب توصيل يفاجئ فتاة سعودية طلبت مواد غذائية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت فتاة سعودية عن محادثة أثارت دهشة رواد موقع تويتر حيث طلبت الفتاة من مندوب توصيل بعض المواد الغذائية من أحد الأسواق الشهيرة في المملكة ولكنها فوجئت برد غير متوقع من مندوب التوصيل.
وكشفت المحادث التي نشرتها الفتاة عن طلبها بعض المواد الغذائية من سوق شهير إلا أن المندوب رد عليها بإنه بعيد عنه وطلب منها أن يحضر تلك المواد من بيته، بالإضافة إلى منتج مستخدم من قبل أهل بيته.
ويبدو من المحادثة أن الفتاة كانت في أشد الحاجة إلى المواد الغذائية مما جعلها توافق على طلبه الغير متوقع.
جديد "الخليج 365"
مرزوقه@mrz_4l
هذا مندوب ولا جارنا
?ref_src=twsrc%5Etfw">November 27, 2019
هذا مندوب ولا جارنا 😭😭😭😭 pic.twitter.com/riOpXUnG1R— مرزوقه (@mrz_4l)
هذا مندوب ولا جارنا 😭😭😭😭 pic.twitter.com/riOpXUnG1R— مرزوقه (@mrz_4l) November 27, 2019
٣١٫٦ ألف
هذا مندوب ولا جارنا 😭😭😭😭 pic.twitter.com/riOpXUnG1R— مرزوقه (@mrz_4l) November 27, 2019
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
هذا مندوب ولا جارنا 😭😭😭😭 pic.twitter.com/riOpXUnG1R— مرزوقه (@mrz_4l) November 27, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: مندوب توصيل يفاجئ فتاة سعودية طلبت مواد غذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.