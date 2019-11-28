شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماذا كان يفعل زوجها...سكان هذه المدينة السعودية يفاجئون بصرخات مرعبة لسيدة سعودي...عند اقتحامهم الشقة كانت المفاجأة التي صدمت الجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماذا كان يفعل زوجها...سكان هذه المدينة السعودية يفاجئون بصرخات مرعبة لسيدة سعودي...عند اقتحامهم الشقة كانت المفاجأة التي صدمت الجميع

وثق أحد المارة بأحد شوارع الطائف، مقطع فيديو، لعمارة سكنية يخرج منها صوت امرأة تستغيث وتطلب المساعدة لتخليصها من يد زوجها الذي يعنفها باستمرار. وأوضح موثق المقطع، أن هذه السيدة تستغيث وتصرخ من شدة الضرب الذي تتعرض له بشكل شبه يومي. جديد اب برس : مجتهد يفجر مفاجأه ويكشف عن امر خطير سيحدث في السعوديه نهاية الشهر الجاري...تفاصيل خطيرة Advertisements وطالب متداولو المقطع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة بفتح تحقيق في الواقعة وإلقاء القبض على الزوج

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق ماذا كان يفعل زوجها...سكان هذه المدينة السعودية يفاجئون بصرخات مرعبة لسيدة سعودي...عند اقتحامهم الشقة كانت المفاجأة التي صدمت الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.