شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يفجر مفاجاة من العيار الثقيل ويكشف عن عملية اغتيال جديدة سينفذها ابن سلمان خلال الايام القادمة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - علق المغرد السعودي الشهير "مجتهد " على مقتل المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.

وأشار مجتهد في تغريدة له على "تويتر" إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو مصدر خبر وفاة القحطاني، وقد يكون الأمر باقتراح من القحطاني نفسه، وذلك بعد ضغوطات من جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة التخلص من القحطاني.

الإشاعة ستتطور من تسميم إلى "انتحار بعد أن تقررت محاكمته بصفته مسؤولا أول عن قتل خاشقجي".

وختم بأن ابن سلمان لا يريد محاكمة القحطاني علنا، فلجأ إلى هذه الإشاعة.

وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن "وفاة أو تصفية" المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، في ظل عدم ظه

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