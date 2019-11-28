تفجير وإتلاف أكثر من 2000 لغم وعبوة ناسفة حوثية في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

بدأ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم الخميس، عملية إتلاف وتفجير لمئات الألغام والقذائف غير المنفجرة والعبوات الناسفة في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.



وتعد عملية التفجير والإتلاف الذي نفذها الفريقان الـ3 والفريق الـ15 مسام هي العملية السادسة على مستوى مديرية الحزم والـ18 على مستوى المحافظة.

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ونقلت وكالة "سبأ" عن قائد الفريق الثالث العقيد توفيق البعداني، قوله إن الفريق تمكن منذ أن بدأ العمل في المشروع من نزع وإتلاف 3 آلاف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة من 12 حقل ومنطقة ملغومة في مديريتي الغيل والحزم .

من جهته أكد قائد الفريق الـ15 مسام المهندس سالم العقيلي أن فريقه تمكن منذ بدء عمله في المشروع من تطهير وتأمين 14 حقل ومنطقة ملغومة من عدة مناطق وتجمعات سكنية أهمها مفرق سد مأرب، ومفرق الجوف، ومديرية مجزر ومنطقة آل حميضة ومدينة براقش الأثرية.

وقال العقيلي إن حصيلة ماتم نزعه وإتلافه من قبل فريقه يزيد عن ألفي لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة كانت مزروعة في مناطق سكنية وطرقات عامة ومناطق زراعية.