شاهد .. حملة واسعة في عدن لإزالة البناء العشوائي على المحطات وفوق مسار الكابلات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019 الخليج 365 باشرت المنطقة الأولى في المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، بإزالة البسط والبناء العشوائي على مدخل محطة فرعية بالألبان وهدم المبنى .

وبحسب بيان صادر عن المنطقة فإن هذه الحملة جاءت بناءاً عل توجيهات وزير الكهرباء والطاقة وبالتعاون مع السلطة المحلية وأمن عدن . وأوضح البيان أن الحملة اشترك فيها عمال الكهرباء بالتنسيق مع المديريه والاشغال وكذلك شرطه خورمكسر Advertisements جدير بالذكر أن هناك العديد من التجاوزات والاعتداءات على شبكة توزيع الكهرباء في مناطق متفرقة من مديريات عدن .

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