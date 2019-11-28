صنعاء.. نقابة بائعي اللحوم والمواشي تعلن البدء في إضراب مفتوح بسبب الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت النقابة العامة لبائعي اللحوم والمواشي، الأربعاء، البدء في إضراب مفتوح بأمانة العاصمة، بسبب ابتزاز مليشيات الحوثي لبائعي اللحوم والمواشي عبر استحداث نقاط بمداخل أمانة العاصمة، ومنعها من الدخول، وفرض مبالغ مالية خارج إطار القانون بقوة السلاح.



وقالت النقابة في بيان إنها قررت الإضراب الجزئي عن العمل، احتجاجاً على الممارسات الحوثية التعسفية بموجب توجيهات أمين العاصمة حمود عباد، في ابتزاز بائعي اللحوم والمواشي باستخدام نقاط بمداخل أمانة العاصمة التي تقوم بفرض مبالغ مالية خارج إطار القانون بقوة السلاح.

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وأشار البيان إلى أنه تم استحداث نقاط جديدة تقوم بفرض رسوم غير قانونية ومخالفة الفتوى القانونية الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية المتضمنة أن الرسوم غير قانونية.

وهددت النقابة أنه في حالة عدم رفع النقاط المستحدثة وإلغاء الرسوم غير القانونية فإنها ستنفذ إضراباً مفتوحاً عن العمل اعتباراً من السبت القادم حتى تحقيق مطالبها، وحملت حمود عباد المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تترتب عليها.

وأمهلت النقابة مليشيا الحوثي ثلاثة أيام للإفراج عن ناقلات المواشي، ما لم فسيتم إعلان إضراب مفتوح في جميع المسالخ ونقاط بيع اللحوم بأمانة العاصمة