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مجلي يتهم الميليشيات بإستغلال الهدنة في الحديدة للقيام بأعمال إستفزازية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

مجلي يتهم الميليشيات بإستغلال الهدنة في الحديدة للقيام بأعمال إستفزازية

متابعات_الخليج 365

إتهم المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العميد ركن، عبده مجلي، ميليشيا الحوثي الإنقلابية باستغلال فترة الهدنة وعدم تقدم الجيش نحو مدينة الحديدة للقيام بالكثير من الأعمال الاستفزازية خلال الأيام الماضية، منها استهداف وفد الحكومة، وقامت بالدفع بمئات من مقاتليها نحو المدينة لتعزيز قدرتها العسكرية.

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ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مجلي قوله، "إن إدخال الميليشيات لمقاتليها في المدينة، في هذا التوقيت، له كثير من الدلالات، من أبرزها أنها لن تسلم مدينة الحديدة لقوات الأمن وخفر السواحل، ولن تطبق ما جرى الاتفاق عليها في الأيام الماضية تحت مظلة دولية لوقف إطلاق النار والانسحاب من الموانئ الثلاثة، مرجعاً هذه الأعمال التي تنفذها الميليشيات لتلقيها ضربات موجعة في مواقع حيوية، فهي تقوم بأعمال عسكرية لفك الخناق عن مقاتليها في جبهات أخرى".

 

وطالب متحدث القوات المسلحة، المجتمع الدولي بإيضاح المعرقل الحقيقي لاتفاق استوكهولم، وتفنيد ما تقوم به الميليشيات من انتهاكات في مدينة الحديدة، وأن تضغط بشكل واضح وصريح على الميليشيات لتسليم خرائط الألغام في المواقع كافة، وعلى وجه الخصوص في مدينة الحديدة.

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