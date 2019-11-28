صحيفة : يواصل التحالف العربي توجيه رسائل سلام برغم خروقات الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

الخليج 365

قالت صحيفة البيان، أنه رغم العراقيل التي تضعها ميليشيا الحوثي أمام جهود إنهاء الصراع في اليمن، يواصل تحالف دعم الشرعية توجيه رسائل السلام إيماناً منه بأن ملايين اليمنيين يدفعون ثمن المغامرة الانقلابية، معتمداً العمل السياسي مدخلاً لاستعادة الاستقرار والسلام رغم الخروقات الحوثية للهدنة.



وأضافت "ومع أن الميليشيا قابلت الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي مارتن غريفيث بالتعنت وذهبت نحو التصعيد في الحديدة وواصلت خرق اتفاق التهدئة بشكل يومي، إلا أن التحالف الداعم للشرعية والذي بإهمال بمسؤولية تجاه الشعب اليمني أقر بالإفراج عن 200 من أسرى الميليشيا كما أقر بإعادة فتح أجواء مطار صنعاء لنقل المرضى، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية".

وأضافت أنها دفعت باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، وتهيئة الأجواء لتجاوز أي نقاط خلافية في موضوع تبادل الأسرى، الذي يعد موضوعاً إنسانياً في المقام الأول، واستمراراً لجهود التحالف لتحسين الوضع الإنساني وخاصة الصحي للشعب اليمني.

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وأشارت إلى أن التحالف العربي يأمل أن تساعد هذه الخطوات على استكمال تنفيذ بنود اتفاق استوكهولم والذهاب نحو محادثات الحل الشامل فإن ما صدر عن الميليشيا من مواقف تعكس انعدام المسؤولية واستخدامها معاناة الملايين من اليمنيين للابتزاز السياسي.

وأضافت أنه يدرك أن استخدام القوة الضرورية هو أحد العوامل المساعدة على إلزام هذه الميليشيا على العودة إلى طاولة الحوار ولهذا جاء الرد حاسماً على تصعيد الميليشيا في الساحل الغربي إذ نفذت مقاتلات التحالف أكثر من 20 غارة جوية استهدفت مواقع عسكرية للميليشيا في شمال وجنوب مدينة الحديدة وجزيرة كمران في البحر الأحمر.

وبالمثل فإن القوات اليمنية التي لقنت الميليشيا التابعة لإيران دروساً قاسية في معارك الساحل الغربي والتصدي لخروقاتها وتكبيدها خسائر فادحة، حيث أفشلت القوات المشتركة هجوماً جديداً لميليشيا الحوثي، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد عندما صدت هجوماً للميليشيا باتجاه مواقع محررة شمالي غرب مديرية حيس، وفق ما أوردته الصحيفة .

وتابعت "كذلك تتلقى الميليشيا دروساً مشابهة في جبهات شمال الضالع وفي عمق محافظة صعدة المعقل الرئيسي للميليشيا بدعم وإسناد كامل من التحالف الذي يعمل بدأب لإنهاء المعاناة التي يعيشها ملايين اليمنيين، بسبب الصراع الذي فجرته الميليشيا بانقلابها على الشرعية" .