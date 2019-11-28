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إندلاع إشتباكات عنيفة في مطار صنعاء بين أجنحة الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019

إندلاع إشتباكات عنيفة في مطار صنعاء بين أجنحة الحوثي

متابعات_الخليج 365

أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات عنيفة في مطار صنعاء بين أجنحة في ميليشيا الحوثي.

 

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وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بين قوات ما تسمى الأمن السياسي التابع للميليشيا، والأمن الوقائي التابع شخصياً لمكتب زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.

 

وأكدت المصادر بحسب جريدة البيان، أن الاشتباكات جاءت نتيجة الصراع الكبير بين أجنحة الميليشيا والسيطرة على النفوذ في مناطق سيطرتهم.

 

وأشارت المصادر إلى أن الجناح العقائدي للميليشيا يسعى حالياً للسيطرة والتحكم على مطار صنعاء في المقابل الجناح السياسي للجماعة يريد تحقيق مكاسبه السياسية عبر جهاز الأمن السياسي، الذي يزعم أنه المخول بإدارة مطار صنعاء

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